Voici l’Escobar Fold 1, le smartphone pliable dévoilé par le frère du célèbre trafiquant !

Sur le récent marché des smartphones pliables, un nouveau venu fait grandement parler de lui. Il s’agit de l’Escobar Fold 1 présenté par le petit frère du trafiquant Pablo Escobar. Outre son nom, l’appareil fait le buzz, car il est voué à concurrencer les iPhone d’Apple !

Un smartphone “Escobar”

En 2018, nous évoquions le tout premier smartphone pliable mis sur le marché. Fabriqué par la discrète marque chinoise Royole, le FlexPai pouvait en théorie être plié au moins 200 000 fois ! Depuis, plusieurs constructeurs se sont mis à la page (ou tentent de s’y mettre) comme Huawei, Samsung, Sony ou encore Sharp.

Par le biais d’un communiqué publié le 29 décembre 2019, la société Escobar inc. a également lancé son smartphone pliable : l’Escobar Fold 1. Si le nom de la société rappelle celui du baron de la drogue Pablo Escobar, ce n’est pas un hasard. En effet, elle est gérée par son petit frère, Roberto Escobar.

Un plastique spécial pour un écran incassable

Si le design de l’Escobar Fold 1 semble destiné aux personnes appréciant les beaux objets, les caractéristiques techniques sont en revanche sensiblement les mêmes que le FlexPai de Royole. En effet, il est question d’un SoC SnapDragon 8150 avec 6 Go de RAM, un écran 7,8 pouces et une capacité de stockage de 128 Go. En réalité, la grosse différence se situe au niveau du prix, à savoir 349 dollars. Rappelons que lors de sa sortie, le FlexPai coûtait 1000 dollars, un tarif qui n’avait pas fait que des émules.

L’Escobar Fold 1 a d’autres arguments comme son écran vanté comme étant incassable. Roberto Escobar a évoqué l’utilisation d’un plastique spécial, contrairement au Fold de Samsung doté d’un écran en verre. Cependant, la qualité de la résolution n’y perdrait pas au change.

Battre Apple à plate couture

Roberto Escobar semble avoir une dent contre Apple et ses smartphones. L’intéressé a clairement indiqué vouloir imposer une sévère concurrence et battre la marque à la pomme. Avec un smartphone pliable de qualité à 349 dollars (499 pour la version 512 Go), Escobar inc. désire donc s’imposer sur le marché. Roberto Escobar a pointé du doigt “des téléphones sans valeur qui coûtent des milliers de dollars en magasin” vendus par Samsung et surtout Apple.

En tout cas, Roberto Escobar semble avoir la communication dans le sang et s’adresse clairement à une clientèle masculine au passage. C’est en tout cas ce que montrent les images ci-dessous où l’appareil s’associe à des femmes en tenue légère.

