À Manchester, il est désormais interdit d’applaudir !

Une interdiction d’applaudissements lors d’événements publics a récemment été votée par un syndicat étudiant d’une université britannique. Le but ? Rendre ces mêmes événements accessibles à un plus large public, et éviter les discriminations.

Interdit d’applaudir ? La nouvelle a de quoi soulever de nombreuses questions, car il s’agit simplement de rendre hommage à un artiste ou une performance, en somme quelque chose de positif ! Selon un article du quotidien britannique The Guardian publié le 2 octobre 2018, un syndicat étudiant a voté cette interdiction en ce qui concerne les événements publics. Les applaudissements seront remplacés par des « jazz hands ». Il s’agit d’une sorte d’applaudissement silencieux symbolique, inspiré de gestes issus d’une danse trouvant elle-même sa source dans le langage des signes.

L’interdiction en question émane de l’Union des étudiants de l’Université de Manchester, dont la représentante Sara Khan a été interrogée pour l’occasion. Celle-ci a expliqué qu’il était question de ne plus discriminer les personnes sourdes, autistes ainsi que celles souffrant de troubles sensoriels. Selon le syndicat, le bruit généré par les applaudissements pourrait causer des problèmes à ce type de personnes.

« Nous avons déjà reçu de nombreuses réponses positives d’étudiants handicapés – dont certains sont sourds ou autistes – qui sont heureux de se sentir davantage impliqués dans notre processus démocratique », a déclaré Sara Khan.

En revanche, nous ignorons si ce syndicat représente réellement l’ensemble des étudiants, ou encore le nombre d’étudiants ayant voté pour l’application de cette mesure. Par ailleurs, le nombre de personnes concernées par les troubles énoncés plus haut est également inconnu. La mesure a pour but final d’attirer un plus grand nombre de ces personnes lors des événements publics, et donc de cesser de les mettre de côté.

