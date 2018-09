Une enquête sur de la pornographie juvénile explique la mystérieuse fermeture de cet observatoire

in

C’est une enquête du FBI sur la pornographie juvénile qui a finalement entraîné la fermeture d’un observatoire solaire du Nouveau-Mexique il y a quelques jours, selon l’agence de presse Reuters.

L’affaire avait soulevé de nombreuses interrogations, certains allant même jusqu’à spéculer sur la présence d’une forme de vie extraterrestre. Niché au milieu de la forêt et des montagnes du Nouveau-Mexique (dans le sud des États-Unis), l’Observatoire solaire de Sunspot a en effet été évacué le 6 septembre dernier, puis fermé jusqu’au 16 pour des raisons inconnues. «L’Association des Universités de Recherche en Astronomie (AURA) a décidé de fermer Sunspot temporairement. L’observatoire continue de travailler avec l’AURA pour nous permettre de rouvrir le plus tôt possible», pouvait-on simplement lire dans un communiqué. Le shérif local a également été mis à l’écart, passant la main au FBI.

Que s’est-il alors passé ? Pourquoi les “hommes en noir” se sont-ils emparés de l’affaire, laissant les employés et les habitants du coin sans réponses ? Rien à voir avec les aliens. La réalité est plus sombre : le FBI enquête sur l’utilisation apparente du Sunspot Wi-Fi de l’observatoire, qui servirait à télécharger et distribuer de la pornographie juvénile. C’est ce que publie l’agence Reuters, qui s’est renseignée sur les raisons de l’enquête auprès de la Cour Fédérale. Un employé de l’observatoire – visiblement un concierge – serait le principal suspect. Aucune arrestation n’a pour l’heure été faite, mais l’enquête suit son cours.

De son côté, l’observatoire a tenu à s’expliquer auprès du grand public. «Nous reconnaissons que le manque de communication pendant la vacance de l’observatoire était inquiétant et frustrant pour certains», peut-on lire dans un communiqué publié dimanche. «Cependant, notre désir de fournir des informations supplémentaires devait être mis en balance avec le risque que, si elle était répandue à ce moment-là, la nouvelle alerterait le suspect et gênerait l’enquête. C’était un risque que nous ne pouvions pas prendre».

