États-Unis : un projet de maison close à robots crée une importante polémique

Soutenu par une association locale, le maire de la ville de Houston (États-Unis) s’est violemment opposé au projet d’ouverture d’une maison close où des robots offrent des services sexuels. Pourquoi une telle opposition ?

Spécialisée dans les poupées et robots sexuels, la société KinkySdollS a ouvert en 2017 une maison close à robots à Toronto (Canada), un phénomène décrit dans un article complet publié par Vice News un an après l’apparition de cet établissement pas comme les autres. La même société est actuellement en conflit avec les habitants et les autorités de la ville de Houston au Texas, alors que le projet ne concerne pas un seul établissement, mais plutôt une dizaine aux États-Unis d’ici 2020 !

“Ce n’est pas le genre d’entreprise pour laquelle nous faisons de la publicité ou que nous cherchons à attirer. De mon point de vue, il ne s’agit franchement pas du genre d’entreprise que je veux dans la ville de Houston” a déclaré Sylvester Turner, maire de la ville de Houston pour USA Today.

Alors que l’établissement canadien semble rencontrer un fort succès, KinkySdollS désire s’implanter aux États-Unis. Ce genre de maison close permet à des clients humains de passer au minimum une demi-heure avec un robot pour la somme de 60 dollars. L’investissement de départ est au minimum d’environ 2500 dollars pas robots et l’on imagine évidemment le coté juteux de l’affaire.

Concernant la première maison close à robots prévue à Houston, la population s’est également mobilisée, outre le maire de la ville et d’autres représentants conservateurs. En effet, l’association locale Elijah Rising dont la mission est la lutte contre le trafic sexuel a récemment lancé une pétition ayant pour l’heure réuni des milliers de signatures.

Les opposants à ce projet craignent que les hommes finissent par devenir complètement désaxés et que leur vision de la sexualité dérive totalement. Ces mêmes opposants estiment qu’il pourrait y avoir une augmentation des vraies femmes sur le trottoir et des cas d’enfants exploités. La question concernant la première maison close à robots des États-Unis a été débattue dans un talk-show outre-Atlantique, dont un extrait est visible ci-dessous :

Sources : USA Today – Vice News – Objetconnecte.net



