La Chine a testé avec succès son avion hypersonique Starry Sky-2

La Chine a déclaré avoir mené avec succès le test d’un prototype d’avion hypersonique. Il serait en capacité de passer au travers de n’importe quel système de défense ! Par ailleurs, la Chine n’est pas la seule à s’intéresser à cette technologie.

Le Starry Sky-2 est un avion hypersonique de fabrication chinoise. Celui-ci aurait atteint Mach-6 – plus précisément une vitesse de 7334 km/h – lors d’un vol d’essai réalisé au début du mois d’août 2018, le tout selon le média hongkongais South China Morning Post. En janvier 2014, la Chine affirmait déjà avoir réussi le test d’un avion hypersonique ayant atteint Mach-5.

Le Starry Sky-2 est basé sur le Waverider, une technologie de propulsion plutôt spéciale puisque celle-ci fait que l’appareil chevauche ses propres ondes de choc afin d’atteindre sa vitesse maximale. Ainsi, l’avion est plus facilement maniable, et serait alors capable de déjouer les systèmes de défense aérienne déjà existants. En effet, la trajectoire de ce genre d’avion étant imprévisible, les systèmes anti-missiles ne pourraient pas anticiper une attaque, et les radars seraient pratiquement inutiles.

La Chine désire poursuivre le développement de cet appareil en permettant à ce dernier de transporter des missiles balistiques d’ici trois à cinq ans. Ceci placerait n’importe quelle destination mondiale à deux heures – ou moins – en cas d’attaque de la Chine. Même le sénateur américain James Inhofe avait déclaré en mars 2018 dans un article de The Hill qu’il n’existait aujourd’hui aucun recours contre ce genre de menace.

Au même moment, la Russie affirmait avoir également réussi le premier essai du missile hypersonique Kinzhal tandis qu’un rapport de Richard H. Speier de la RAND Corporation estimait que la France et l’Inde progressaient énormément dans le domaine des armes hypersoniques, ce qui ne serait pas le cas des États-Unis.

